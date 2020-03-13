Мантуров назвал снижение курса рубля плюсом

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что снижение курса рубля выступает плюсом для большинства отраслей промышленности и повышает конкурентоспособность на внешнем рынке, пишет «Интерфакс».

Мантуров отметил, что могут подорожать товары, где используются иностранные комплектующие.

Также министр рассказал о проблемах с автопромом — из-за коронавируса многие предприятия в Китае и Южной Корее перестали закупать российские компоненты. Он выразил надежду, что ритм работы скоро наладится.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%, из-за чего резко увеличился курс доллара и евро к рублю.

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