РЖД отменяет поезда в Прагу из-за коронавируса

Российский перевозчик РЖД отменил поезда сообщением Москва — Прага, передает ТАСС.

Как отмечается, поезда отменены по просьбе «Чешских железных дорог».

«РЖД отменяет поезда в Прагу с сегодняшнего дня», — сообщили в компании.

Вагоны, которые отправились в Прагу 12 марта, будут остановлены на станции Богумин, где пассажиров пересадят на другой поезд для доставки до места назначения.

Ранее власти Чехии закрыли въезд в страну для иностранцев, не имеющих постоянного места жительства в стране и права на временное проживание и прибывающих в Чехию из стран, где наиболее интенсивно распространяется коронавирус.