Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года

В США торги бирж закрылись падением индексов на более 9%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой н данные торгов.

Так на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 9,33%, до 21355,73 пункта по состоянию на 23.00 по мск. После официального закрытия индекс также понизился до 9,99% - 23552,27.

Кроме того, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 7,85%, до 7327,453 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 4,54%, до 2510,48 пункта.

Такое резкое падение зафиксировано впервые после 1987 года

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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