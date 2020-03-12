Биржи Европы упали на свыше 16% на фоне запрета на въезд в США

Европейские биржи обрушились на более 16% после решения американского правительства о запрете на въезд в США из стран ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Кроме того, такие результаты связывают с решением Европейского центрального банка (ЕЦБ) сохранить ставки на текущем уровне.

Так, британский индекс FTSE 100 снизился на 10,93%, до 5234 пунктов, а французский CAC 40 сократился на 12,28%, до 4044,26 пункта. Помимо этого, немецкий индекс DAX упал до 9160,7 пункта, на 12,24%, и испанский IBEX 35 — на 14,61%, до 6350 пунктов.

Наибольшее падение отмечено у итальянского индекса FTSE MIB — на 16,62%, до 14949,5 пункта.

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