Торги на биржах США встали после падения на почти 8%

В США были приостановлены торги на фондовых биржах после падения основных индексов более чем на 7%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Так, остановка торгов произошла через пять минут после их открытия. Согласно опубликованным данным, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 7,2%, до отметки в 21856,91 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 7,03%, до 7393,25 пункта.

Наибольшее падение показал индекс широкого рынка S&P 500 — на 7,98%, до 2522,7 пункта.

Ранее падение на почти 7% было зафиксировано в связи с выпущенным американским правительством запретом на въезд в США из стран Европы из-за распространения нового типа коронавируса COVID-19.

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