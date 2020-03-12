Возможный рост бедности спрогнозировал Кудрин

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал прогноз относительно роста российской экономики при нынешней ситуациями с ценами на нефтяном рынке и курсом иностранной валюты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кудрин выразил мнение о том, что при таких условиях экономический рост останется нулевым. Кроме того, глава Счетной палаты отметил, что прогноз Минэкономразвития устарел, поэтому на него нельзя ориентироваться при построении бюджета страны.

Он указал на необходимость «исходить из новых реалий» и понимать, «какие вызовы перед нами стоят».

«Сегодня трудно представить, какой основной сценарий будет в этом году», — подчеркнул Кудрин.

Также он заявил, что и при изменении стоимости нефти до $40 рост экономики России будет близок к нулю.

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