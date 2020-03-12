Bloomberg назвал главные преимущества России в нефтяной войне

Четыре фактора являются главными преимуществами России в нефтяной войне. О них сообщает Bloomberg.

Поток саудовской нефти со скидкой направляется в Европу. Возможно, единственная в мире страна, способная конкурировать с Саудовской Аравией, — это Россия. Во-первых, нефть в стране производится по низкой стоимости, во-вторых там развитая инфраструктура. Кроме того, у Российской Федерации гибкая налоговая система и плавающий курс рубля, эффективные железные дороги и трубопроводы, которые позволяют российским нефтяным компаниям работать при низких затратах», — пишет издание.

Совокупность этих факторов помогает российским компаниям пережить ценовую войну и отстаивать свои права на рынке.

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