Еще три страны объявили нефтяную войну России

Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты продолжают нефтяную войну, объявив о снижении цен на свою нефть, пишет Bloomberg.

Сообщается, что Ирак готов продавать за цену ниже на 5$ за баррель для Азии, Кувейт сообщил о снижении на 6$. Арабские Эмираты заявили о намерении увеличить поставки нефти.

Сделка ОПЕК+ была разорвана 6 марта, потому что Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о дальнейших действиях. Россия настаивала на сохранении прежних условий, а Саудовская Аравия хотела сократить добычу нефти из-за коронавируса. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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