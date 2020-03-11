Саудовская Аравия вновь пригрозила заполнить рынок дешевой нефтью

Цены на нефть продолжили падать после повторного заявления Эр-Рияда о желании заполнить мировой рынок дешевой нефтью, сообщает в среду CNN со ссылкой на данные торгов.

Накануне власти Саудовской Аравии выразили готовность нарастить добычу углеводородов на 2,5 млн баррелей в день. Однако государственный производитель и экспортер Saudi Aramco заявил, что планирует повысить добычу еще на 1 млн баррелей, тем самым достигнув показателя на уровне 13 млн баррелей в сутки.

«Саудовская Аравия объявила, что снижает цены и увеличивает добычу нефти. Мы считаем, что в этих условиях, это, вероятно, не самый лучший вариант», — заявил в среду министр энергетики России Александр Новак. Он также отметил, что «было бы правильно сохранить производство на уровне, достигнутом ранее».

Телеканал отмечает, что Саудовская Аравия подтвердила намерение предоставить своим «предпочтительным покупателям» скидку в районе 6-8 долларов за баррель, что существенно отразится на российском рынке энергоносителей.

По данным торгов на среду, 11 марта, цены на нефть марки Brent опустились на более чем 48% с начала января текущего года. Резкое падение цены началось после развала соглашения ОПЕК+.

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