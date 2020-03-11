Рубль дешевеет по отношению к доллару и евро

Курс доллара и евро снизился по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По последним данным, курс доллара увеличился на 0,51 руб. и достиг отметки — 71,9 руб. Курс евро вырос на 1 руб., до 81,5 руб.

Стоит отметить, что курс рубля уменьшается на фоне снижения стоимости фьючерсов нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне.

Ранее сообщалось, что официальный курс евро на 12 марта снизился на 84 копейки и составил 81,02 рублей. Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.

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