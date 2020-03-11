Экономист усомнился в исследовании АКРА о финансовом кризисе в России

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников прокомментировал данные Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) о вероятности кризиса в финансовой системе России. Об этом пишет RT.

Экономист сказал, что устойчивость российской финансовой системы является стабильной и высокой.

Так, он привел в пример исследования других аналитических центров, показатели которых растягивают вероятность данного кризиса на три года.

Он заявил, что относится с осторожностью к оценкам АКРА и не уверен в обоснованности методологического инструментария в данном случае.

До этого АКРА предрекла кризис финансовой системе России.