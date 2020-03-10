Индексы США растут на 3,5-4%

Фондовые индексы США показывают рост на 3,5-4% после обрушения в ходе торгов 9 марта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

В ходе торговой сессии индекс Dow Jones показывает рост на 3,93%, до 24787,19 пункта; S&P 500 увеличивается на 3,63% и достигает отметки в 2846,34 пункта; индекс NASDAQ поднимается на 3,55%, до 8231,15 пункта.

9 марта фондовые торги в США закрылись «в красной зоне», снижение индексов составило более 7%.

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