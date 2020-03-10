Эрдоган предложил Путину разрабатывать месторождения нефти в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину совместно восстановить сирийскую экономику с помощью нефти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Эрдоган призвал российского президента объединить усилия и финансово поучаствовать в разработке нефтяных месторождений, которые помогут «поставить на ноги разрушенную Сирию».

По словам турецкого лидера, Путин ответил: «Возможно».

Кроме того, Эрдоган пояснил, что попытка возродить экономику в республике покажет, » кто хочет защитить Сирию и обеспечить ее единство, а кто хочет ее подмять под себя».

Турецкий президент также отметил, что, если Путин не поддержит его инициативу, то он обратиться с ней к Вашингтону.

До этого турецкий и российский лидеры встретились в Кремле и обсудили ситуацию в Идлибе.

В результате переговоров, был создан документ, согласно которому, с 6 марта должны быть прекращены все боевые действия в провинции и создан коридор безопасности к северу и югу от трассы М4 в Сирии.