Эксперт перечислил причины и последствия падения курса рубля

Профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков прокомментировал падение курса рубля. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Так, по его мнению, российская валюта продолжит падать. Эксперт связывает это с отказом от соглашения с ОПЕК.

Кроме того, на этот процесс оказывают давление эпидемия коронавируса, падение мировых индексов и усиление санкционного давления.

При этом предполагать, насколько сильным будет падение, Юденков не стал.

Экономист пояснил, что наиболее сильно падение рубля отразится на заграничных поездках, а также на стоимости импортных товаров. При этом он отметил, что радикально цена на товары первой необходимости не изменится.

До этого курс рубля продолжил падать по отношению в доллару и евро на фоне обвала цен на нефть.