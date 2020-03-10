Эксперт перечислил причины и последствия падения курса рубля
Профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков прокомментировал падение курса рубля. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Так, по его мнению, российская валюта продолжит падать. Эксперт связывает это с отказом от соглашения с ОПЕК.
Кроме того, на этот процесс оказывают давление эпидемия коронавируса, падение мировых индексов и усиление санкционного давления.
При этом предполагать, насколько сильным будет падение, Юденков не стал.
Экономист пояснил, что наиболее сильно падение рубля отразится на заграничных поездках, а также на стоимости импортных товаров. При этом он отметил, что радикально цена на товары первой необходимости не изменится.
До этого курс рубля продолжил падать по отношению в доллару и евро на фоне обвала цен на нефть.