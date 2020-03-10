Эксперт объяснил, как падение курса рубля скажется на жизни россиян

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал о причинах падения курса рубля к доллару и евро на международном валютном рынке Forex, которое случилось после обвала цен на нефть. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, к сложившейся ситуации привело, в том числе отсутствие соглашения с ОПЕК. К другим факторам, оказавшим влияние на снижение национальной валюты, специалист отнес падение мировых индексов и усиливающееся санкционное давление.

«Очевиднее всего падение рубля отразится на заграничных поездках. Второе — цены на импортные товары. Это и авто, и одежда, и техника.», — рассказал Юденков о влиянии падения рубля на жизнь россиян.

Он также отметил, что радикального подорожания товаров первой необходимости не предвидится.