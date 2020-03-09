Dow Jones потерял более 2100 пунктов на торгах в США

Индекс Dow Jones обрушился на 2107,22 пункта в ходе фондовых торгов в США, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

По последней информации, Dow Jones снизился на 8,15%, установившись на отметке в 23 757,56 пункта. Кроме того, индекс S&P 500 потерял 232,55 пункта (7,82%) и находится на отметке 2739,82 пункта, а индекс Nasdaq упал на 605,17 пункта (7,06%), до 7970,45 пункта.

Ранее сообщалось, что торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были остановлены на 15 минут из-за падения Dow Jones и S&P 500 на 7% при открытии.

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