Белоруссия хочет договориться с Россией по нефти на фоне снижения цен на рынке
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск может заключить выгодное соглашение с Москвой по поставкам сырья на фоне снижения мировых цен на нефть, цитирует Белта.
По его мнению, Россия сделала неординарное решение, когда заявила о продаже валюты. Он отметил, что Белоруссия пока не может оценить все последствия девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть, но будет следить за развитием событий.
«Наш Национальный банк исходя из этого будет выстраивать свою стратегию»,— пояснил премьер.
Русмас подчеркнул, что в настоящее время есть дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией по нефти. Других подробностей он не уточнил.
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