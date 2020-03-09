Белоруссия хочет договориться с Россией по нефти на фоне снижения цен на рынке

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск может заключить выгодное соглашение с Москвой по поставкам сырья на фоне снижения мировых цен на нефть, цитирует Белта.

По его мнению, Россия сделала неординарное решение, когда заявила о продаже валюты. Он отметил, что Белоруссия пока не может оценить все последствия девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть, но будет следить за развитием событий.

«Наш Национальный банк исходя из этого будет выстраивать свою стратегию»,— пояснил премьер.

Русмас подчеркнул, что в настоящее время есть дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией по нефти. Других подробностей он не уточнил.

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