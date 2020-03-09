ЦБ РФ готов задействовать допинструменты ради сохранения финансовой стабильности

Центральный банк России заявил о готовности применить дополнительные инструменты в связи с происходящим на мировых финансовых рынках. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление регулятора.

В документе подчеркивается, что банк следит за ситуацией и готов задействовать инструменты для сохранения стабильной ситуации в стране.

6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.

После этого 7 марта Саудовская Аравия ввела массовые скидки к своим официальным продажным ценам на нефть. Также сообщалась, что Эр-Рияд готов увеличить добычу нефти в апреле до 10 млн баррелей в сутки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти

— Нефть продолжает пикировать после срыва сделки ОПЕК+

— Стоимость золота достигла максимума за последние восемь лет