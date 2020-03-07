Делягин прокомментировал заявление Федуна по выходу РФ из сделки ОПЕК+

Экономист Михаил Делягин в комментарии «Газете.Ru» отметил, что Россия, выйдя из ОПЕК+, приняла «абсолютно разумное решение». Так эксперт ответил на ранее высказанную совладельцем «Лукойла» Леонидом Федуном позицию о том, что это действие Москвы было «неожиданным и нерациональным».

«Это решение не рационально для тех, кто не занимается инвестициями в расширение добычи и для тех, кто хочет прикрывать свертывание деловой активности внешними факторами. Для России это абсолютно разумное решение, потому что мы убедились, что цена нефти в минимальной степени зависит от спроса и предложения, и нам нужно защищать свою долю на рынке, которую мы в значительной степени утратили. Соглашение ОПЕК+ объективно было направлено на выдавливание России с этого рынка», — отметил эксперт.

«От выхода из сделки потеряет не Россия, а «Лукойл» , который, насколько я могу судить, традиционно не заботится о стратегических интересах государства. Большая часть активов компании – старые истощенные месторождения, добыча на которых постоянно снижается. Поэтому для «Лукойла» соглашение ОПЕК+ являлось настоящим спасением», - резюмировал Делягин.