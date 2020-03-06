Тиньков рассказал, что болен лейкемией

close
Предприниматель Олег Тиньков на Петербургском международном экономическом форуме, 2019 год Предприниматель Олег Тиньков на Петербургском международном экономическом форуме, 2019 год
Предприниматель Олег Тиньков на Петербургском международном экономическом форуме, 2019 год
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая лейкемия, передает РИА «Новости».

Он отметил, что последние дни не появлялся на публике, что вызвало вопросы и спекуляции из-за идущего судебного процесса в суде Лондона по претензиям налоговых органов США.

«Хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить – у меня диагностирована острая форма лейкемии», — говорится в заявлении Тинькова.

По его словам, диагноз был поставлен в октябре 2019 года, и он уже прошел несколько курсов химиотерапии.

6 марта стало известно, что министерство юстиции США обвиняет Тинькова в сокрытии активов и доходов, с которых он должен был заплатить налог при выходе из американского гражданства в 2013 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Представитель Тинькова прокомментировал суд по претензиям налоговиков США

Тиньков останется в Лондоне на время суда с IRS, заявили в TCS Group