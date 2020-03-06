Тиньков рассказал, что болен лейкемией

Бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая лейкемия, передает РИА «Новости».

Он отметил, что последние дни не появлялся на публике, что вызвало вопросы и спекуляции из-за идущего судебного процесса в суде Лондона по претензиям налоговых органов США.

«Хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить – у меня диагностирована острая форма лейкемии», — говорится в заявлении Тинькова.

По его словам, диагноз был поставлен в октябре 2019 года, и он уже прошел несколько курсов химиотерапии.

6 марта стало известно, что министерство юстиции США обвиняет Тинькова в сокрытии активов и доходов, с которых он должен был заплатить налог при выходе из американского гражданства в 2013 году.

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