Тиньков рассказал, что болен лейкемией
Бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая лейкемия, передает РИА «Новости».
Он отметил, что последние дни не появлялся на публике, что вызвало вопросы и спекуляции из-за идущего судебного процесса в суде Лондона по претензиям налоговых органов США.
«Хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить – у меня диагностирована острая форма лейкемии», — говорится в заявлении Тинькова.
По его словам, диагноз был поставлен в октябре 2019 года, и он уже прошел несколько курсов химиотерапии.
6 марта стало известно, что министерство юстиции США обвиняет Тинькова в сокрытии активов и доходов, с которых он должен был заплатить налог при выходе из американского гражданства в 2013 году.
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