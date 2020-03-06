Путин назвал сроки начала оформления новых пособий на детей
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Заявления на пособия на детей в возрасте 3-7 лет можно будет подать с 1 июля 2020 года, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности. Об этом сообщает ТАСС.
Выплаты будут рассчитываться с 1 января текущего года, отметил президент. Он добавил, что сейчас готовится приказ, который будет подписан главой государства в ближайшее время.
По словам Путина, технические процедуры оформления выплат будут «наименее обременительны».
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