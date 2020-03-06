«Ъ»: ФАС может передать свои тарифные полномочия правительству России

Федеральная антимонопольная служба может предать большую часть своих тарифных полномочий российскому правительству. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект закона службы «О госрегулировании цен (тарифов)»

В повторно согласованным документе ФАС и Минэкономразвития прописаны принципы, методы и способы регулирования и контроля тарифов. Согласно законопроекту, ФАС сможет оставить за собой право осуществлять процедурный контроль в сфере тарифов. В свою очередь, кабмину предоставят возможность решать вопросы инвестпрограмм госмонополий и почти все политические тарифные темы, среди которых: основы ценообразования, регулировка тарифов и не только.

Газета отмечает, что представленные в проекте планы ФАС отличаются от тех, что представлялись ранее. На этот раз они значительно уступают в масштабах.

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