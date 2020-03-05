В России хотят реформировать систему оплаты декретов, отпусков и больничных

Минтруда подготавливает масштабную реформу механизма страховых выплат. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Реформа нацелена на обеспечение граждан своевременной и гарантированной оплатой отпусков, больничных и декретов. Суть изменений заключается в том, что обязанности по страховым выплатам, вместо работодателей, возьмет на себя Фонд социального страхования (ФСС).

В Госдуме положительно восприняли инициативу Минтруда. Первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев отметил положительный эффект реформы на психологическое состояние граждан. По его мнению, население будет чувствовать себя более спокойно, получая деньги из кассы ФСС. Для доступности получения средств, депутат предложил расположить кассы в поликлиниках.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов также одобрил проект Минтруда. Он отметил пользу реформы для россиян, столкнувшихся с недобросовестными работодателями.

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