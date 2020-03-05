Жительница Уфы ограбила компанию на 1 млн рублей, увеличив себе зарплату
Жительница Уфы ограбила компанию, в которой работала, почти на 1 млн рублей, самовольно увеличив себе зарплату. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.
По данным следствия, 31-летняя женщина имела допуск к спецпрограмме и к цифровой подписи директора компании.
С 2013 по 2016 годы она ежемесячно добавляла к своей основной зарплате дополнительную сумму, подписывая платежные документы электронной подписью директора. После этого она отправляла в банк поддельные поручения на выплаты, поступавшие на ее личный счет.
Сумма ущерба составила почти 1 млн рублей.
Злоумышленнице предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Свою вину женщина признала и вернула все украденные деньги.
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