Банки не предоставляют полную информацию покупателям при продаже страховок

Крупные банки не предоставляют полную информацию клиентам при продаже страховых продуктов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Международную конфедерацию обществ потребителей (КонфОП).

Кредитные организации вывели на рынок новый продукт, который еще не успел обмануть доверие потребителей — накопительное страхование жизни (НСЖ).

Специалисты КонфОП изучили процесс продажи данного страхового предложения в самых крупных банках России с помощью метода «тайный покупатель». Они выяснили, что сотрудники банков сообщают о рисках только на стадии подписания договора, а не на консультации перед принятием решения клиентом. Таким образом, банки наращивают продажи.

Как отметили в КонфОП, существующие требования ЦБ не полностью гарантируют защиту прав потребителей, так как клиенты не осведомлены о возможных денежных потерях. Союз обсуждал эти вопросы с регулятором, но пока нет ясности, будут ли внесены изменения в указание ЦБ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России резко сократили выдачу кредитных карт

— Болезнь роста: что происходит с Центробанком

— В российских банках в пять раз выросло число случаев нарушения информационной безопасности