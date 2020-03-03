Трамп намерен добиться от ФРС снижения ставки из-за вируса

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает возможности для снижения последствия распространения коронавируса для экономики. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, среди таких решений — уменьшение базовой процентной ставки ФРС.

По данным издания, за снижение ставок выступают директор Национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу и министр финансов Стивен Мнучин.

При этом они настаивают на том, чтобы решение было принято до заседания регулятора, запланированного на 17–18 марта.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стальной кризис: чего Трамп добился пошлинами

— Обложить пошлинами: США развязывают валютную войну

— Рубль немного ослаб: ФРС не тронула ставку