Трамп намерен добиться от ФРС снижения ставки из-за вируса
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Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает возможности для снижения последствия распространения коронавируса для экономики. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Как отмечается, среди таких решений — уменьшение базовой процентной ставки ФРС.
По данным издания, за снижение ставок выступают директор Национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу и министр финансов Стивен Мнучин.
При этом они настаивают на том, чтобы решение было принято до заседания регулятора, запланированного на 17–18 марта.
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