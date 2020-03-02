Увеличилось число случаев выявления афер с недвижимостью

В России возросло количество случаев выявления и пресечения афер с недвижимостью. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным Федеральной нотариальной палаты, с 2017 по 2019 год число выявленных попыток мошенничества возросло почти в два раза.

Органы правопорядка смогли предотвратить хищения имущества на сумму более 10 млрд рублей. Как отмечается, иногда преступников удавалось арестовать прямо в кабинете нотариуса.

Повышение эффективности в борьбе с мошенничеством связано с тем, что в распоряжении нотариусов появилось более современное электронное оборудование. В частности, система «Электронный нотариат» и электронный реестр Единой информационной системы (ЕИС).

С помощью этих средств повысился контроль достоверности документов.

Ранее в Федеральной нотариальной палате рассказали, какие документы стали самыми подделываемыми в России.