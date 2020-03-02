В России резко возросло число выявленных афер с недвижимостью
В России резко увеличилось количество выявленных нотариусами попыток мошенничества с недвижимостью. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Отмечается, что в 2017 году было зафиксировано только 94 случая попыток совершить аферу, а в неполном 2019 году (с января по октябрь) — 186 случаев.
Как уточняется, данные изменения связаны с тем, что у нотариусов появились более мощные средства для контроля законности операций. В частности, система «Электронный нотариат» и электронный реестр Единой информационной системы (ЕИС). Эти средства позволяют предотвращать мошеннические сделки и задерживать аферистов прямо в кабинете нотариуса.
Сообщается, что благодаря нововведениям, удалось пресечь аферы по хищению недвижимости на сумму более 10 млрд рублей.
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