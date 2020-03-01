ООН выделила $15 млн на борьбу с коронавирусом

Организация Объединенных Наций (ООН) выделила $15 млн для борьбы с распространением коронавируса на планете. Об этом заявил замгенсека организации по гумвопросам Марк Лоукок, цитирует его РИА «Новости».

Вся выделенная сумма будет направлена на изучение случаев заболевания вирусом, наблюдения за динамикой его распространения и для дальнейшего комплексного анализа ситуации. Деньги передадут ВОЗ и ЮНИСЕФ.

По словам Лоукока, пока сохраняется шанс сдержать вирус, так как ученые не заметили, чтобы он свободно распространялся по миру.

«Мы должны действовать сейчас», — подчеркнул он.

По последним данным, в мире общее число заболевших составляет 87 448 человек. При этом смогли вылечиться 42 669 человек, а погибли — 2 990.

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