Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В Вильнюсе временно закрыли международный аэропорт

ТАСС: закрытие аэропорта Вильнюса не повлияло на авиатранзит в сторону России
Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

Закрытие международного аэропорта Вильнюса и воздушной зоны вокруг него не повлияли на полеты транзитных самолетов, в том числе в направлении России. Об этом, ссылаясь на источник в авиадиспетчерской службе Литвы, сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, транзит через воздушное пространство Литвы в третьи страны не прекращался и осуществляется в полном объеме. Сейчас полеты не ведутся лишь в зоне, подконтрольной непосредственно аэропорту Вильнюса, транзитные же эшелоны проходят гораздо выше.

Приостановка деятельности аэропорта произошла после того, как в его воздушном пространстве были зафиксированы полеты неопознанных объектов.

27 декабря прошлого года государственная компания Lietuvos Oro Uostai («Аэропорты Литвы») сообщила, что международные воздушные гавани в трех населенных пунктах — Вильнюсе, Каунасе и Паланге — из-за полетов метеорологических зондов с контрабандными сигаретами понесли убытки в размере более €800 тыс. В заявлении уточняется, что деньги потеряли как авиакомпании, так и предприятия наземного обслуживания аэропортов и другие партнеры.

Ранее в Литве метеозонды сорвали посадку трех самолетов.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!