В Вильнюсе временно закрыли международный аэропорт

Закрытие международного аэропорта Вильнюса и воздушной зоны вокруг него не повлияли на полеты транзитных самолетов, в том числе в направлении России. Об этом, ссылаясь на источник в авиадиспетчерской службе Литвы, сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, транзит через воздушное пространство Литвы в третьи страны не прекращался и осуществляется в полном объеме. Сейчас полеты не ведутся лишь в зоне, подконтрольной непосредственно аэропорту Вильнюса, транзитные же эшелоны проходят гораздо выше.

Приостановка деятельности аэропорта произошла после того, как в его воздушном пространстве были зафиксированы полеты неопознанных объектов.

27 декабря прошлого года государственная компания Lietuvos Oro Uostai («Аэропорты Литвы») сообщила, что международные воздушные гавани в трех населенных пунктах — Вильнюсе, Каунасе и Паланге — из-за полетов метеорологических зондов с контрабандными сигаретами понесли убытки в размере более €800 тыс. В заявлении уточняется, что деньги потеряли как авиакомпании, так и предприятия наземного обслуживания аэропортов и другие партнеры.

Ранее в Литве метеозонды сорвали посадку трех самолетов.