Зеленский: украинцы не простят вывод ВСУ из Донбасса в рамках урегулирования

Украинцы якобы не согласятся на соглашение об урегулировании конфликта, если оно предусматривает вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью порталу Axios.

«На уровне эмоций, люди никогда этого не простят. <...> Они не простят… меня, они не простят [США]», — сказал глава республики.

Зеленский добавил, что Вашингтон и Киев договорились о вынесении любого соглашения об урегулировании конфликта на референдум на Украине. При этом, по его словам, сделка, предусматривающая только вывод ВСУ, будет отвергнута.

17–18 февраля в Женеве проходит третий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине. В них принимают участие российские, украинские и американские переговорщики.

Российскую делегацию на этих переговорах возглавляет помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. В состав делегации также входят заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и другие официальные представители.

Ранее в России рассказали о шатком положении Украины перед переговорами в Женеве.