Зеленский призвал Уиткоффа не навязывать «неудачную историю»

Axios: Зеленский посоветовал Уиткоффу не навязывать неудачное соглашение с РФ
Susana Vera/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера не навязывать Киеву «неудачное» мирное соглашение с Россией. Об этом сообщил портал Axios.

«Зеленский посоветовал Уиткоффу и Кушнеру не пытаться заставить его продвигать видение мира [с Россией], которое его собственный народ воспримет как «неудачную историю», — говорится в материале.

До этого Зеленский заявил, что Украина готова вывести войска из Донбасса только при зеркальном отводе российских сил. Он также допустил вынесение вопроса о статусе территорий на референдум и отметил, что вариант с фиксацией линии фронта может получить поддержку в обществе.

14 февраля президент Украины заявил, что республике нужны гарантии безопасности до соглашения о мирном урегулировании конфликта с Россией. Глава государства объяснил, что они дадут ответ на вопрос, как долго в республике не будет военных действий.

Ранее эксперт назвал причину нежелания Зеленского заключать мир.
 
