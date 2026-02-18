В США у здания конгресса задержали мужчину с заряженным дробовиком

Полиция задержала мужчину с заряженным дробовиком на территории, прилегающей к зданию конгресса США. Об этом сообщил на пресс-конференции шеф полиции Капитолия Майкл Салливан, пишет ТАСС.

По его словам, молодой человек вышел из автомобиля с оружием и направился в сторону Капитолия. Сотрудники полиции остановили его и потребовали бросить дробовик, после чего он подчинился. Задержанным оказался 18-летний парень.

Салливан уточнил, что оружие было заряжено. Задержанный был одет в разгрузочный жилет, при себе у него имелись патроны. В его автомобиле правоохранители обнаружили шлем и противогаз. Мотивы действий задержанного в настоящее время устанавливаются.

Летом в американском городе Сан-Антонио задержали 52-летнего мужчину, которого обвиняют в угрозах президенту США Дональду Трампу. По данным следствия, задержанный — Роберт Эррера — разместил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) комментарии с угрозами в адрес Трампа на фоне его визита в штат, пострадавший от наводнений. Он написал под публикацией фразу «я не промахнусь» и прикрепил фото Трампа, сделанное в день июльского покушения. В другом посте мужчина добавил фото штурмовой винтовки и магазинов с патронами.

Ранее полиция Капитолия задержала мужчину с пистолетом и луком со стрелами.