Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В США у здания конгресса задержали мужчину с заряженным дробовиком

Полиция задержала мужчину с заряженным дробовиком у здания конгресса в США
Jonathan Ernst/Reuters

Полиция задержала мужчину с заряженным дробовиком на территории, прилегающей к зданию конгресса США. Об этом сообщил на пресс-конференции шеф полиции Капитолия Майкл Салливан, пишет ТАСС.

По его словам, молодой человек вышел из автомобиля с оружием и направился в сторону Капитолия. Сотрудники полиции остановили его и потребовали бросить дробовик, после чего он подчинился. Задержанным оказался 18-летний парень.

Салливан уточнил, что оружие было заряжено. Задержанный был одет в разгрузочный жилет, при себе у него имелись патроны. В его автомобиле правоохранители обнаружили шлем и противогаз. Мотивы действий задержанного в настоящее время устанавливаются.

Летом в американском городе Сан-Антонио задержали 52-летнего мужчину, которого обвиняют в угрозах президенту США Дональду Трампу. По данным следствия, задержанный — Роберт Эррера — разместил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) комментарии с угрозами в адрес Трампа на фоне его визита в штат, пострадавший от наводнений. Он написал под публикацией фразу «я не промахнусь» и прикрепил фото Трампа, сделанное в день июльского покушения. В другом посте мужчина добавил фото штурмовой винтовки и магазинов с патронами.

Ранее полиция Капитолия задержала мужчину с пистолетом и луком со стрелами.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!