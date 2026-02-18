Россиянам объяснили, что выгоднее в 2026 году: готовить дома или покупать готовую еду

О том, что выгоднее в 2026 году: готовить и питаться дома или покупать готовую еду, «Газете.Ru» рассказала Юлия Кузнецова, инвестиционный советник, основатель университета «Финансология».

«В 2026 году вопрос готовить дома или покупать готовую еду перестал быть бытовым и все чаще превращается в экономический расчет. Цены на продукты за последние годы росли неравномерно, базовые ингредиенты дорожали медленнее, чем услуги, логистика и общепит. При этом сервисы доставки и готовой еды активно подстраиваются под спрос, предлагая акции и подписки, что создает иллюзию выгодной альтернативы домашней кухне. Но если смотреть не на отдельный заказ, а на системные траты за месяц, картина становится сложнее», — объяснила она.

По ее словам, домашнее приготовление по-прежнему остается самым дешевым вариантом с точки зрения прямых расходов на калории и питательную ценность. Даже с учетом роста цен на мясо, овощи и молочные продукты, себестоимость порции дома чаще всего ниже, чем у готовых блюд сопоставимого качества.

«Однако в 2026 году к этому расчету все чаще добавляют фактор времени. Для многих работающих людей час, проведенный у плиты, имеет вполне конкретную денежную альтернативу, дополнительный доход или восстановление сил, которое влияет на продуктивность», — отметила она.

Готовая еда выигрывает именно на этом поле. Она экономит время, снижает ментальную нагрузку и дает предсказуемый результат.

«Но за удобство приходится платить, в стоимости таких блюд все большую долю занимают не продукты, а упаковка, доставка, аренда и маркетинг. В итоге регулярное питание готовой едой, даже без ресторанных излишеств, почти всегда выходит дороже, чем домашняя кухня, особенно если речь идет не об одном человеке, а о семье», — заявила Кузнецова.

Поэтому в 2026 году вопрос выгоды решается не в формате «или–или», а через баланс. Полный отказ от готовой еды экономически оправдан лишь при наличии времени и желания готовить регулярно.

«Полный переход на доставку удобен, но почти всегда увеличивает ежемесячные расходы. Самым рациональным сценарием становится смешанный подход, когда базовое питание остается домашним, а готовая еда используется как инструмент экономии времени в загруженные дни. Именно такой компромисс сегодня оказывается самым выгодным и для кошелька, и для качества жизни», — резюмировала специалист.

