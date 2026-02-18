Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) 20 февраля проведет по инициативе России неформальную встречу по освещению в СМИ конфликт на территории Украины. Об этом сообщило постпредство РФ при ООН в Telegram-канале.

«20 февраля в 10:00 по Нью-Йорку (18:00 по Москве) состоится созванная Россией неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» на тему «Информационное измерение украинского кризиса: как освещение событий в СМИ влияет на ход конфликта», — говорится в сообщении.

В постпредстве добавили, что в ходе встречи участники планируют рассмотреть роль западных и украинских СМИ в формировании позиции по конфликту, проанализируют влияние необъективного освещения событий на общественное мнение, а также обсудят, как непредвзятый подход в работе СМИ может способствовать объективному пониманию первопричин кризиса.

В январе постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что всемирная организация и ее генеральный секретарь Антониу Гутерриш потеряли моральное право принимать участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По словам дипломата, сейчас генсек «играет только на одной половине поля».

Ранее постпред РФ в ООН рассказал, как долго Россия будет решать проблемы с Украиной по-военному.