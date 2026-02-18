Размер шрифта
В России анонсировали встречу СБ ООН по влиянию СМИ на конфликт на Украине

Россия 20 февраля проведет заседание СБ ООН по освещению конфликта на Украине
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) 20 февраля проведет по инициативе России неформальную встречу по освещению в СМИ конфликт на территории Украины. Об этом сообщило постпредство РФ при ООН в Telegram-канале.

«20 февраля в 10:00 по Нью-Йорку (18:00 по Москве) состоится созванная Россией неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» на тему «Информационное измерение украинского кризиса: как освещение событий в СМИ влияет на ход конфликта», — говорится в сообщении.

В постпредстве добавили, что в ходе встречи участники планируют рассмотреть роль западных и украинских СМИ в формировании позиции по конфликту, проанализируют влияние необъективного освещения событий на общественное мнение, а также обсудят, как непредвзятый подход в работе СМИ может способствовать объективному пониманию первопричин кризиса.

В январе постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что всемирная организация и ее генеральный секретарь Антониу Гутерриш потеряли моральное право принимать участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По словам дипломата, сейчас генсек «играет только на одной половине поля».

Ранее постпред РФ в ООН рассказал, как долго Россия будет решать проблемы с Украиной по-военному.
 
