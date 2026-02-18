Жители Одессы из-за блэкаута начали перекрывать городские улицы

В двух районах Одессы возмущенные длительным отсутствием света горожане стали перекрывать улицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Когда один из автомобилей попытался проехать сквозь толпу, то люди не дали ему это сделать, став бить кулаками по крыше транспортного средства.

17 февраля сообщалось, что в Одессе наступил масштабный блэкаут после налета порядка 105 российских «Гераней» и удара беспилотника по последней работающей подстанции «Таирово». В результате атаки 90% города оказалось отрезано от электричества, лишилось водоснабжения и отопления. Также одесситы столкнулись с перебоями со связью.

До этого стало известно, что в Одессе произошла серия взрывов.

15 февраля сообщалось, что Одесса и портовый город Черноморск (Ильичевск) частично обесточены из-за аварийной ситуации.

Ранее в Одесской области зафиксировали повреждение крупной электроподстанции.