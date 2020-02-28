Индекс РТС обрушился на 7%

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Индекс РТС на Московской бирже обвалился на 7,5% до 1282,74 пункта.

Индекс Мосбиржи снижается на 5,4% — до 2757,71 пункта.

Накануне индекс РТС рухнул до 1386,2 пункта, достигнув уровней октября 2019 года.

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