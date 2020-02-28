Обвал цен на нефть скажется на национальных ресурсах

Обвал цен на нефть из-за распространения коронавируса резко сократит пополнение Фонда национального благосостояния России (ФНБ), сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечается, недельный обвал котировок нефти составляет 13%. Падение привело к тому, что разрыв между новой ценой на нефть и уровнем отсечения для отправки средств в ФНБ достиг минимума за время действия последней версии бюджетного правила в России.

Поясняется, что все нефтегазовые доходы, превышающие установленную меру отсечения, отправляются в ФНБ и представляют собой «страховку» для государства. Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на минимуме составила 50,97 доллара за баррель, превышение над ценой отсечения достигло $8,5. Это минимум со времени введения бюджетного правила в 2018 году.

Таким образом, дальнейшие снижение котировок грозит ослаблением рубля и замедлением накопления ФНБ.

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