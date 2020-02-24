Цена на золото обновила максимум на фоне коронавирусной опасности

Цена на благородный металл желтого цвета увеличилась до $1690 за тройскую унцию. Таким образом был обновлен максимум, который фиксировали 19 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

На бирже Нью-Йорка Comex подорожали фьючерсы на золото на 2,52%. Стоимость за тройскую унцию составила $1690,2.

Кроме того, подорожали на 1,7% мартовские контракты на серебро. Стоимость составила $18,84 за унцию.

По последним данным, коронавирусом в мире заразились свыше 79 тысяч человек, при этом скончались — 2,6 тысячи заболевших.

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