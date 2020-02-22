Кравчук опроверг данные о понижении пенсий на Украине

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Первый президент Украины Леонид Кравчук во время выступления на съезде партии... Первый президент Украины Леонид Кравчук во время выступления на съезде партии...
Первый президент Украины Леонид Кравчук во время выступления на съезде партии...
РИА «Новости»

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что украинские пенсии и так слишком маленькие, поэтому дополнительно их снижать никто не будет. Об этом он сказал в интервью НСН.

По его словам, украинские власти не ведут разговоры о понижении пенсионных выплат. Кравчук предполагает, что если урезать пенсии, то это будет очень серьезный вызов для власти.

«И так пенсии низкие», — добавил он.

Ранее замминистра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что 82,7% украинских пенсионеров получаю пенсию ниже прожиточного минимума. Она объяснила образовавшуюся ситуацию ограниченными ресурсами солидарной пенсионной системы, высокой долей теневой занятости, низким процентом работников, участвующих в системе негосударственного пенсионного обеспечения.

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