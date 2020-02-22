Кравчук опроверг данные о понижении пенсий на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что украинские пенсии и так слишком маленькие, поэтому дополнительно их снижать никто не будет. Об этом он сказал в интервью НСН.

По его словам, украинские власти не ведут разговоры о понижении пенсионных выплат. Кравчук предполагает, что если урезать пенсии, то это будет очень серьезный вызов для власти.

«И так пенсии низкие», — добавил он.

Ранее замминистра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что 82,7% украинских пенсионеров получаю пенсию ниже прожиточного минимума. Она объяснила образовавшуюся ситуацию ограниченными ресурсами солидарной пенсионной системы, высокой долей теневой занятости, низким процентом работников, участвующих в системе негосударственного пенсионного обеспечения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украинские власти предупредили об уменьшении пенсий

— «Нафтогаз» попросил украинцев не продавать животных для оплаты коммуналки

— Член партии Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России