В Минстрое назвали крайней мерой отключение услуг ЖКХ за долги
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заявил, что отключать коммунальные услуги у россиян за неуплату — это крайняя мера воздействия на людей. Об этом он сказал в интервью «Известиям».
По его данным, в настоящее время общая задолженность по услугам ЖКХ в России составляет более 570 млрд рублей. Чтобы уйти от этой цифры необходимы «цивилизованные методы». В частности, разъяснять людям, почему важно платить за услуги.
«Услуга получена, и она должна быть вовремя оплачена», — объяснил министр.
Также он констатировал, что из-за неплательщиков страдают другие люди. Например, нельзя отключать в многоквартирных домах должника от ресурсов, так как от этого пострадают его соседи. Он привал урегулировать процесс, добавив, что не сторонник «репрессивных мер», так как понимает, что ситуации в жизни бывают разными.
«Те, кто платит добропорядочно, ни в коем случае в этой ситуации не должны страдать. Это моя жесткая позиция», — подчеркнул Якушев.
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