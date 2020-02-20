Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной

Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Министр охарактеризовал существующую нагрузку на труд как «запредельную» и отметил, что правительство рассматривает вопрос ее снижения. По словам Силуанова, главная трудность заключается в необходимости компенсировать ущерб для внебюджетных фондов.

«Если мы сейчас снизим, у Пенсионного фонда дыра в бюджете образуется», — заявил Силуанов.

Министр пояснил, что привлечение средств федерального бюджета к компенсации потерь внебюджетных фондов приведет к нарушению баланса. В этом правительство не заинтересовано, резюмировал глава Минфина.

При этом Силуанов подчеркнул, что данный вопрос находится на стадии теоретического рассмотрения, на данный момент соответствующих законопроектов нет.

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