«Автодор» предложил создать центр компетенций для регионов

Центр компетенций для развития региональных проектов предложили создать в компании «Автодор». Об этом в беседе ТАСС рассказал глава госкомпании Вячеслав Петушенко.

Он добавил, что соответствующие законопроекты уже подготовлены и обсуждаются на уровне министерств.

По словам Петушенко, в плане развития региональных проектов «Автодор» предлагает создать создать на своей базе центр компетенций — институт развития таких инициатив. Со своей стороны, компания готова помогать финансированием и экспертизой.

» ... через участие госкомпании напрямую в структурировании проектов, в организации привлечения финансирования на справедливых и эффективных условиях», — отметил Петушенко.

Что касается развития проекта платных дорог, включая региональные, то «Автодор» «внимательно смотрит в эту сторону», так как, «развитие сети не может ограничиваться только федеральным уровнем», сказал Петушенко, уточнив, что пока полномочия компании не позволяют ей полноценно участвовать в региональных проектах.

