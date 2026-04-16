Годовалая девочка не выжила, выпав из окна жилого дома в Обнинске

В Обнинске годовалая девочка не выжила, выпав из окна жилого дома
В Обнинске годовалый ребенок не выжил, выпав из окна. Об этом сообщает СУ СК России по Калужской области.

Инцидент произошел 15 апреля в одном из многоквартирных домов города. Девочка выпала из окна на восьмом этаже — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется. Прибывшие на место происшествия медики сделали все возможное, однако полученные увечья оказались несовместимыми с жизнью. Ребенок угас в стенах больницы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ. В настоящее время следователи осматривают место происшествия, собирают показания свидетелей и устанавливают обстоятельства случившегося.

До этого двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа дома в Иркутске и выжил. С многочисленными травмами его госпитализировали.

Ранее школьник выжил, выпав из окна на 11-м этаже в Москве.

 
Гибель детей из-за дронов, возврат товаров с маркетплейсов и нашествие бакланов. Что нового к утру 16 апреля
