Назван главный недостаток нового кроссовера Москвич М90

За рулем: хром на Москвиче М90 уязвим для реагентов
АО МАЗ «Москвич»

По мнению автоэксперта Милешкина, хромированные детали Москвича М90 плохо переносят воздействие реагентов. Разбирая кузов нового кроссовера, эксперт «За рулем» вспомнил китайский бренд Haval.

Китайский бренд Haval уже столкнулся с большим количеством гарантийных обращений, связанных с коррозией и повреждением декоративных элементов из-за воздействия дорожных реагентов и абразивной обработки. В ответ на это компания в ходе плановых рестайлингов постепенно исключает такие детали из дизайна своих автомобилей.

Эксперт считает, что Москвич М90 может столкнуться с аналогичными проблемами. Остается рассчитывать либо на повышенную устойчивость декоративных элементов нового кроссовера к агрессивной среде, либо на то, что производитель последует примеру Haval и изменит дизайн.

Москвич М90 оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 200 лошадиных сил, агрегатированным с 9-диапазонной автоматической трансмиссией. Полноприводная трансмиссия реализована с помощью многодисковой муфты.

