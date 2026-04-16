Врач перечислил причины появления заед в уголках губ

Воспаления в уголках губ могут возникать из-за реакции на острую или соленую еду, а также зубную пасту и ополаскиватели для рта с высоким содержанием фтора или ментола. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

«Уголки рта — это зона повышенного риска, где из-за кожных складок скапливается слюна, создавая теплую и влажную среду — идеальные условия для размножения грибков (особенно, рода Candida) и бактерий (стрептококков). При снижении иммунитета или повреждении кожи эти патогены активизируются, вызывая воспаление, которое в народе называют «заеды», а в медицине — ангулярный хейлит или ангулярный стоматит. Наиболее часто ангулярный хейлит возникает как реакция на соленое, острое, кислое (например, чипсы, соленые крекеры, цитрусовые, соусы, маринады), которые вызывают раздражение и повреждение кожи из-за химического воздействия. Раздражающим действием могут обладать зубная паста и ополаскиватели (средства с высоким содержанием фтора, лаурилсульфата натрия (SLS), лаванды или ментола), любые аллергены (цитрусовые, шоколад, орехи, сладости, а также помады, бальзамы для губ)», — сказала она.

Волгина подчеркнула, что еще одной причиной заедов может стать дефицит витаминов и болезни ЖКТ, а без лечения воспаление может перекинуться на слизистую рта и лицо.

«Кроме косметического дефекта, при ангулярном хейлите могут беспокоить болевые ощущения и кровотечение, которые мешают разговаривать и принимать пищу. Без своевременного лечения локальное воспаление способно перерасти в более тяжелую форму — распространиться на слизистую рта, щеки и подбородок, вызывая постоянную боль и риск образования рубцов. Очень важно: к ангулярному хейлиту могут приводить дефицит железа и других витаминов (например, В12), сахарный диабет, болезни желудочно-кишечного тракта, проблемы с прикусом. Поэтому если такое воспаление беспокоит длительное время и вне зависимости от принимаемой пищи, косметических и других средств, то для выявления причины и лечения необходимо обратиться к врачу», — добавила она.

