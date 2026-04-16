Долги россиян стали чаще продавать коллекторам

Банки и микрофинансовые организации в России стали активнее продавать просроченные долги граждан коллекторам. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по взаимодействию с инвесторами и связям с общественностью финансового холдинга «НИРУМ» Виктория Кузьмина.

«Одна из главных причин такой тенденции — рост самой проблемной задолженности. К концу 2025 года совокупная просрочка по банковским кредитам в России достигла 4,5 трлн рублей. Из этой суммы 1,6 трлн рублей пришлось на долги физлиц. За последние пять лет показатель вырос на 36%. Заметный рост наблюдается и в сегменте микрозаймов. К концу третьего квартала 2025 года портфель МФО достиг 757 млрд рублей, что вдвое больше уровня трехлетней давности. Просрочка сроком от 90 дней в этом сегменте составила 31 млрд рублей, или 4% портфеля. По данным НБКИ, за 2025 год число счетов с просрочкой более 30 дней выросло на 8,9 млн, до 27,1 млн. Более половины из них, 51,5%, пришлось именно на микрокредиты», — отметила Кузьмина.

По ее словам, на этом фоне кредиторы все чаще избавляются от проблемных активов через цессию, чтобы не наращивать резервы и не тратить годы на судебное взыскание. В 2025 году объем закрытых сделок по переуступке прав требования долгов в сегменте МФО достиг рекордных 113,4 млрд рублей, увеличившись почти на треть за год, уточнила Кузьмина. В банковском сегменте объем цессий, по предварительным оценкам, составил около 350 млрд рублей, добавила эксперт.

По словам Кузьминой, вместе с ростом предложения выросли и цены на такие портфели. В сегменте досудебных долгов МФО стоимость уступки по «молодым» долгам поднялась с 14,5% от номинала в начале 2025 года до 19,9% к декабрю, а в январе 2026 года достигла 21,6%, уточнила эксперт. Банковские досудебные портфели в 2025 году продавались в диапазоне от 13,7% до 20%, однако в январе 2026 года цена скорректировалась до 11,2%, добавила Кузьмина.

По ее словам, дополнительное влияние на рынок оказывают новые регуляторные ограничения. С 1 марта 2026 года для онлайн-займов МФО вводится обязательная идентификация заемщиков через Единую биометрическую систему. С 1 апреля максимальная сумма задолженности по онлайн-займам будет ограничена 100% от суммы основного долга вместо 130%. Осенью 2026 года и в 2027 году начнут действовать и новые ограничения на выдачу дорогих займов закредитованным клиентам.

«Несмотря на ужесточение правил, рынок продажи долгов вряд ли резко сократится. Даже при снижении объемов необеспеченного кредитования общий объем проблемной задолженности в России остается высоким. Так, в 2025 году портфель необеспеченных ссуд впервые сократился на 4,6%, до 12,7 трлн рублей, но доля просрочки при этом достигла рекордных 13%, а уровень отказов по новым заявкам вырос до 76%», — заключила Кузьмина.

Ранее сообщалось, что россиянам будет сложнее получить кредиты.