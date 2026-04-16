Появились кадры с места лобового ДТП с фурой, в котором разбился водитель

В Омской области Hyundai с человеком разбился, влетев в фуру

В Омской области Hyundai врезался в большегруз на трассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Омск с огоньком».

«ДТП произошло на 333-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском округе. Там столкнулись большегруз и автомобиль Hyundai Tucson», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения: у транспорта полностью смят кузов, разбит бампер, капот, крыша, отсутствуют стекла, а детали разбросаны по дороге. При этом заметно, что большегруз выехал за пределы дороги.

По данным канала, в результате ДТП 65-летний водитель Hyundai получил травмы, несовместимые с жизнью. О состоянии водителя фуры не сообщается.

По предварительным данным ГИБДД, причиной жесткой аварии мог стать выезд водителя иномарки на встречную полосу движения. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

