Мошенник обокрал россиянку и выпрыгнул в окно, пытаясь сбежать от силовиков

В Хабаровск 35-летний аферист обокрал женщину и пытался сбежать от силовиков, выпрыгнув из окна. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что жительница Ильинки познакомилась на сайте знакомств с мужчиной. Новый знакомый обманул ее на 18 тысяч рублей, обещая несуществующие автозапчасти, и пропал. Оказалось, что ранее судимый за кражи и мошенничество злоумышленник промышлял в краевом центре, не имея работы и регистрации. Он проживал с избранницей, на карту которой жертва и перевела деньги.

Когда за преступником пришли правоохранители, он наотрез отказался открывать дверь и выпрыгнул в окно с высоты третьего этажа. После этого беглеца госпитализировали, его жизни ничто не угрожает, он находится под присмотром. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Пока врачи занимаются лечением афериста стражам порядка удалось выяснить, что ранее он выманил у жителя Кировского района почти 500 тысяч рублей под видом инвестиций в конфискат. Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

