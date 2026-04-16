Глава МИД Польши отказал Украине в ускоренном вступлении в Евросоюз

Польша не намерена допустить ускоренного принятия Украины в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF FM.

По его словам, внутри Еврокомиссии существует мысль об ускоренной евроинтеграции Украины. Этого не случится, заверил Сикорский.

Польша настаивает на выполнении Украиной всех необходимых для вступления условий, как это происходило в том числе с Варшавой, указал министр.

Накануне еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что поражение Виктора Орбана на выборах премьер-министра Венгрии станет «новым толчком» к членству Украины в ЕС. По ее словам, поражение Орбана и победа Петера Мадьяра стала «большой победой для Европы. Это «положительно повлияет на процесс вступления», подчеркнула еврокомиссар. Кос также заявила, что поражение Орбана позволит выделить Украине кредит на €90 млрд.

Ранее Захарова задала вопрос фон дер Ляйен о «членстве».